Meteo, “giornata critica”. Immacolata da incubo: Sottocorona vede nerissimo per il maltempo

06 dicembre 2024 a

a

a

Un weekend di festa, quella dell’Immacolata, che si trasformerà però in un incubo per il meteo. A spegnere i sogni di chi voleva godersi la festività con il sereno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che nel suo collegamento prima di Omnibus fa un quadro della situazione meteo: “Per una perturbazione che va ce n’è una che viene, sono di origine diversa, quella che si sta allontanando e che ieri ha solo sfiorato per fortuna il sud, perché i fenomeni poi sul mare sono stati molto intensi, è in fase di attenuazione. C'è già un accenno di un nuovo ingresso, ma in realtà non è questo che cambierà le cose, ma quello che verrà dietro”.

"Vortice in arrivo". MeteoGiuliacci: fino a quando durerà

Ed ecco arrivare le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, venerdì 6 dicembre, vede ancora qualche fenomeno al sud, soprattutto sulla Puglia, sennò quelle nuvole che stanno entrando e che si stanno dirigendo al sud porteranno al sud qualche debole precipitazione. Sulle altre zone, al di là delle Alpi, ci sono i fenomeni, ma è una situazione in cui le Alpi servono da diga, da argine, non fanno passare le perturbazioni oggi. Domani, sabato 7 dicembre, cominciano a farle passare, perché c’è un peggioramento al nord, su buona parte del centro, Sardegna, Corsica, qualcosa arriva anche al sud, il peggioramento si vede, soprattutto al nord, ci sono precipitazioni, ma è la giornata di domenica 8 dicembre quella critica. C’è un’ampia estensione e quantità di maltempo, si parte da nord e si arriva a sud, con questi fenomeni e precipitazioni molto abbondante e maltempo forte, il centro di questo maltempo, il centro della bassa pressione, si trova sull'alto Tirreno e intorno a questo i venti ruotano e le precipitazioni possono essere intense praticamente ovunque. Potremmo lasciare al di fuori le zone alpine, dove non avremo grandi precipitazioni, evidentemente nevose”.

"Fiocchi anche in pianura". Giuliacci: dove arriva la neve

Infine Sottocorona dà uno sguardo alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al sud si mantengono sui valori di ieri, centro e nord, partendo da valori abbastanza bassi, non c’è da attendersi molto. La tendenza delle temperature per domani è a piccole variazioni, perché domani ancora non c'è questo cambiamento così marcato del tempo”.