Meteo, “precipitazioni abbondantissime”. Sottocorona mette in allerta: dove colpisce il maltempo

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, espone la situazione meteo sull’Italia, mettendo tutti i cittadini in guardia per il maltempo. Questo il quadro generale nell’appuntamento durante Omnibus: “Le carte mostrano una spirale, questa è un mostro, una bassa pressione fortissima, siamo sul Nord Atlantico vicino all’Islanda. Non ci riguarda quel tipo di evento, né ci riguarderà, però per dare un'idea che la stagione sta lavorando in qualche modo. Nel nostro piccolo, neanche tanto, che succede? Le zone più intense sono al momento a sud della Sicilia sullo Ionio, più intense di nuvolosità e più intense di fenomeni, c’è qualche temporale anche nelle altre zone del Sud o del Centro-Sud, sull’Adriatico, però in questa zona i temporali sono molto più frequenti”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, evidenzia che i fenomeni che possono essere molto intensi, con precipitazioni abbondantissime, riguardano il Sud peninsulare, un po' meno il versante Adriatico e si è formata di nuovo una zona di bassa pressione. Questo avviene per quel solito meccanismo che mentre l'aria che può arrivare e che arriva al Nord per esempio o al Centro è aria molto fredda, il mare è ancora fra i 15 e i 18 gradi, il che significa che quando il mare è così caldo fornisce più vapore acqueo, che è quello che la benzina che diciamo brucia ed esplode nei temporali, ed ecco che dallo Ionio può toccare le zone del Sud con fenomeni intensi. Per dire se si fosse formato sul golfo Ligure una bassa pressione di questo genere al Nord c'è aria talmente fredda pesante che non si muove quindi, non si solleva, i fenomeni non ci sarebbero stati. Qui ci possono essere, al momento sono sullo Ionio, se piano piano si allontanano se se ne vanno va bene ma per oggi direi che il rischio di fenomeni intensi c’è, quindi tutte le cautele e le attenzioni del caso. Domani, venerdì 6 dicembre, rimane molto meno in maniera isolata, ma sempre sulle zone del Sud, non più sul Medio versante Adriatico. poi al Centro e anche al Nord qualche debole pioggia, qualche copertura, non è un tempo perfetto, però di maltempo sicuramente non ce n’è. Arriviamo alla giornata di sabato 7 dicembre in cui una volta di origine Atlantica, quindi meno freddo, però arrivano delle precipitazioni a prendere il Nord e parte del Centro, almeno moderate, localmente forti, non è così intenso come quello che oggi potrebbe interessare al Sud, ma certo è una situazione di maltempo”.

Infine Sottocorona termina il suo focus con un occhio alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al Nord sostanzialmente non si vedono neanche i 10 gradi, che sulle zone costiere del Centro ci sono, ma anche sulle zone interne del Sud siamo su temperature piuttosto basse. La tendenza nelle prossime 24 evidenzia che c'è qualche recupero piccolo, un po' al Sud, un po' al Centro, un po' in Sardegna dove oggi magari ci sono nuvole e domani no. Qualche recupero c’è”.