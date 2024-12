Meteo, il maltempo molto forte martella sull'Italia. Sottocorona: comanda la bassa pressione

03 dicembre 2024 a

Quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni? È come sempre Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, a fare il punto della situazione nel collegamento con Omnibus: “La situazione di questa mattina vede nuvole sull'Italia non troppo intense, quelle invece che riguardano la Sardegna sono più intense, sembra una unica, infatti è più bianca, sta dando temporali. È in lento movimento verso est, quindi dalla parte orientale a quella occidentale”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per oggi, martedì 3 dicembre, non vedeva fenomeni intensi, qualcosa in questa zona della Sardegna il che farebbe pensare che si attenuino questi fenomeni così localizzati, sul resto del Paese, rispetto alla situazione attuale c'è un certo aumento della nuvolosità e qualche pioggia che in maniera solo isolata raggiunge il livello moderato, sennò sono piogge molto deboli e queste riguardano in parte il nord, anche le zone alpine quindi nevicate deboli, poi le zone del centro e al sud. Quindi una situazione di bassa pressione che si sta formando sul Tirreno e questa comanderà il tempo nei prossimi giorni. Perché nella giornata di domani, mercoledì 4 dicembre, questa bassa pressione si sposta al sud del Tirreno, le coste adriatiche vengono colpite con fenomeni anche intensi, l'aria è fredda quindi le nevicate sull’Appennino ci saranno a quote non particolarmente elevate, poi tutto il sud con dei fenomeni intensi, sul Gargano per esempio. Insomma il maltempo c’è. Poi nella giornata di giovedì 5 dicembre si riduce molto sia al nord che sul versante tirrenico, però al sud peninsulare, Calabria, Sicilia, Puglia, ancora il Gargano, sono fenomeni molto intensi, questo è maltempo molto forte, quindi tutte le allerte del caso”.

Sottocorona analizza infine le temperature massime previste per oggi: “Al nord si mantengono sempre su valori relativamente bassi, perché riescono a stento a tornare sui dieci gradi, mentre centro e sud qualcosa in più ce l'hanno, ma le temperature non sono particolarmente elevate, specialmente al centro nord. La tendenza nelle prossime 24 ore o stazionarie o in leggera diminuzione, vale per il centro, vale per la Sardegna, vale per le zone alpine, solo qualche piccolo leggerissima zona che farebbe pensare a qualche aumento”.