Massimo Lopez investito da uno scooter: "Andata di lusso". Cosa è successo

Paura per Massimo Lopez. L'attore è stato investito da un pirata della strada poco dopo le 23.30 di venerdì 29 novembre, all’esterno del Teatro Olimpico di Roma, dove si era appena esibito con "Dove eravamo rimasti", lo spettacolo in cui duetta con il collega Tullio Solenghi. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il comico si trovava nei pressi di piazza Gentile da Fabriano insieme ad alcuni amici quando, secondo le prime ricostruzioni, un conducente in moto, sfrecciando ad alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo e colpito il gruppo.

"Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare veramente tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, mandato messaggi di solidarietà per sapere della mia salute a seguito dell’incidente avuto l’altra sera: sono stato investito da uno scooter", ha detto l'artista in un videomessaggio su Instagram. "Ho avuto solo qualche piccola frattura al naso e alla mano ma per il resto è andata veramente di lusso, poteva essere anche peggio", ha raccontato Lopez per rassicurare tutti i suoi fan.

"Per fortuna è andata bene, il numero di targa è stato preso, denuncia fatta", ha detto. Ora l'attore dovrà riposarsi e recuperare. "Devo stare un pochino con la mano fasciata, ma stupidaggini. Grazie davvero a tutti di cuore, vi abbraccio e a presto", ha aggiunto. Molti sono stati i fan che, in risposta al filmato pubblicato sui social, hanno fatto al comico gli auguri di pronta guarigione.