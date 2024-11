Simone Rugiati, lite furiosa con i vicini e spunta il coltello: denunciato lo chef tv

30 novembre 2024 a

a

a

Lite in strada per il troppo rumore a Milano, scatta la denuncia per Simone Rugiati, chef e famoso personaggio tv. Secondo quanto riporta Il Giorno, il 43enne sarebbe stato trovato in stato di alterazione mentre impugnava un coltello da cucina e sfidava a distanza alcune persone. Alla base della lite ci sarebbero dei contrasti con alcuni vicini per i rumori provenienti dal suo locale. Rugiati, viene riportato, è stato denunciato con l'accusa di porto d'armi o detenzione di oggetti atti a offendere.

I fatti giovedì sera, verso le 23. Lo chef sarebbe uscito dal locale gridando: "Scendete, scendete tutti", all'indirizzo dei residenti del palazzo accanto al suo locale. Alcuni vicini affermano che Rugiati impugnasse un coltello da cucina, scena che ha spaventato uno dei residenti che ha chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri il cuoco e conduttore tv era già tornato all'interno, i militari lo avrebbero trovato da solo in evidente stato di alterazione, riporta il Corriere, e hanno sequestrato il coltello visto dai vicini. In seguito Rugiati è stato condotto negli uffici della caserma di Montebello e deferito in stato libertà.