Fedez spiazza Cruciani: "Vannacci 10 spanne sopra Schlein, chi la voterebbe?"

27 novembre 2024 a

Fedez non ha preso tempo quando, ospite a La Zanzara, Giuseppe Cruciani gli ha chiesto a chi preferirebbe dare il suo voto tra Roberto Vannacci ed Elly Schlein. Il rapper, parlando del suo nuovo podcast e dei personaggi con i quali ha concordato una chiacchierata, ha spiazzato tanto il conduttore quanto gli ascoltatori: "Abbiamo un generalissimo, in confronto forse con qualcuno", ha svelato. Poche parole sono bastate per intuire che il cantante parlasse dell'europarlamentare della Lega. "Vannacci, bellissimo. Tu sei più vannacciano che schleiniano", ha commentato il conduttore.

Fedez ha confermato: "Sì, sceglierei Vannacci". Cruciani non si è trattenuto: "Ma facevi le dirette con Zan". "Che ca**o me ne frega. La Schlein non attecchisce. Chi voterebbe la Schlein?", ha replicato il rapper, che poi ha spiegato meglio il suo punto di vista: "Da comunicatore, non giudico e non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein", ha scandito. Contrario David Parenzo: "Io non credo". D'accordo con l'artista, invece, il conduttore.