Quarta Repubblica, Sallusti seppellisce sinistra e sindacato: "Soffiano sul fuoco delle violenze"

18 novembre 2024

Si discute delle recenti scene di violenza a cui si è assistito nelle ultime settimane nel corso della puntata del 18 novembre di Quarta Repubblica, il talk show di Rete4. Tra gli ospiti della trasmissione condotta da Nicola Porro figura anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che non gradisce l’atteggiamento di sinistra e sindacati: “Stiamo rischiando perché si stanno saldando le violenze di piazza, compiute da una frangia di estremisti anche numericamente rilevanti, con dei luoghi della politica. Della politica sindacale e della politica politica, cioè con dei partiti cosa. Quando elementi dell'estrema destra assaltarono la sede della CGIL ovviamente ci fu uno sdegno generale, non si assalta una sede della CGIL. Landini ha detto di recente che il terrorismo fu sconfitto anche grazie al sindacato ed è vero, è assolutamente una verità. Quello che Landini non dice è che il sindacato ci mise un bel po’ a prendere le distanze dal terrorismo, cioè i famosi compagni che sbagliano, così venivano definiti i terroristi all’inizio della stagione terroristica”.