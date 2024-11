L'aria che tira, Sardone a Parenzo: "Scatole di Maalox", cosa diceva di Kamala....

08 novembre 2024 a

Molti esponenti della sinistra ma anche giornalisti e commentatori d'area erano convinti di una sicura vittoria di Kamala Harris alle presidenziali Usa. La realtà non ha tenuto conto dei pronostici e del wishful thinking, e così il popolo americano ha incoronato con numeri inequivocabili - altro che sfida all'ultimo voto.. - Donald Trump che rientra alla Casa Bianca dalla porta principale. Nel corso della puntata di venerdì 8 novembre de L'aria che tira, su La7, la leghista Silvia Sardone esordisce ricordando al conduttore David Parenzo le sue parole di qualche settimana fa: "Caro David, come va oggi? Tutto bene? Mi ricordo l'8 ottobre le sue dichiarazioni: Kamala Harris, la candidata anzi la presidente degli Stati Uniti'".

"Visto il suo sostegno a Harris, mi chiedevo se si fosse ripreso - è la stoccata dell'eurodeputata del Caroccio - se avesse consumato scatole e scatole di Maalox (il farmaco per i problemi di stomaco... ndr) o se si fosse rassegnato alla vittoria della destra...". "Con la gastrite sto a posto", è la replica ironica di Parenzo che poi, di rimando, torna alla domanda iniziale relativa alle parole del presidente ungherese Viktor Orban che ha dichiarato di aver brindato con la vodka e non con lo champagne alla notizia della vittoria del tycoon americano. "Sono molto divertito, non bevo la vodka non per ragioni putiniane ma perché fa bruciore, anche se mi terrorizza questo rapporto di amorosi sensi".