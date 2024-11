Tagadà, Ceccardi contro giudici e sinistra: "Continuano a minare tutte le operazioni"

07 novembre 2024 a

a

a

L'Europa chiede di governare meglio la questione migranti: rimpatri e gestione dei flussi. Il governo Meloni ha preso accordi con l'Albania ma questa strada viene regolarmente osteggiata da giudici e sinistra che affossano l'iniziativa. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà del 7 novembre. In collegamento c'era Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.

"Tutti in Europa dicono che l'immigrazione deve essere regolata e ci devono essere respingimenti e rimpatri più efficaci - ha detto in studio Susanna Ceccardi - Questo lo dicono tutti. Il governo italiano ha elaborato questa soluzione di concerto con il governo albanese che, però, è stata minata nei mesi dai giudici, dalla sinistra italiana e da una parte dei media che continua a demonizzare questa operazione. Infatti ci sono stati problemi soprattutto con i giudici che hanno dichiarato illegittime alcune spedizioni di immigrati. Poi è previsto l'ampliamento dei numeri. Questi sono solo i primi immigrati di una lunga serie perché gli immigrati devono sapere che in Italia si viene con delle regole come dovrebbe essere in ciascun Paese del mondo. La legge attuale prevede che in Italia si viene per lavorare attraverso i decreti flussi mentre gli irregolari possono essere o respinti oppure rimpatriati attraverso i centri per il rimpatrio