Landini e lo sciopero generale, un imprenditore lo travolge: "Dov'era quando...?"

I segretari della Cgil Maurizio Landini e della Uil Pierpaolo Bombardieri hanno dichiarato guerra al governo Meloni, annunciando in una conferenza stampa congiunta di aver fissato uno sciopero generale per il prossimo 29 novembre, in risposta alla manovra presentata. "Siamo di fronte a una manovra ingiusta perché continua a tagliare sulla spesa pubblica e quindi sulle lavoratrici e sui lavoratori e sui pensionati, e siamo di fronte a un pericolo democratico per il Paese. Per quanto pensiamo che sia venuto il momento di mettere in campo lo strumento massimo che abbiamo a disposizione che è quello dello sciopero generale e di chiedere a tutti, ai lavoratori, ai pensionati, ma anche ai giovani di scendere in piazza con noi", ha dichiarato il sindacalista, lamentando la mancanza di un confronto. A 4 di sera, il programma di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio, se ne è discusso animatamente, coinvolgendo proprio quei lavoratori di cui Landini parla.

In collegamento con lo studio della trasmissione, un imprenditore edile di Roma ha voluto prendere la parola e, in diretta, esternare il suo punto di vista sulla "crociata" del segretario della Cgil. "Ma Landini dov'era quando hanno tolto l'articolo 18? Dov'era quando hanno fatto tutte quelle po**ate? Dov'era?", ha chiesto, scatenando subito l'applauso di gran parte del pubblico. "Io sono un elettore di centrodestra", ha continuato l'uomo, "ma sono anche un imprenditore". Qual è la soluzione? L'interlocutore di Del Debbio ha usato parole chiare e dirette: "Landini deve andare a lavorare e trovare posti di lavoro. Allora sarà un sindacalista. Altrimenti è inutile. Solo noi creiamo posti di lavoro", ha tuonato.