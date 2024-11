Chiara Ferragni, Halloween in compagnia: "Storia d'amore intricata". Chi è lui

01 novembre 2024 a

Halloween in compagnia per Chiara Ferragni. Mentre nella giornata di ieri si rincorrevano le voci di una nuova fiamma e sul web spuntava qua e là il nome di Giovanni Tronchetti Provera, questa mattina è arrivata l'implicita conferma che i due stiano trascorrendo del tempo insieme. Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, ha pubblicato una foto che ritrae i due abbracciati e insieme a una festa. "Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore 'intricata' che con calma svelerò… quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ecco il primo Halloween insieme per la coppia", ha scritto il giornalista.

"Attenzione prima uscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie", ha aggiunto Parpiglia, lasciando intuire che i due si frequentino già da un po' di tempo. Possibile che tra zucche e fantasmi l'influencer e il manager abbiano riconosciuto un sentimento più forte dell'amicizia? Al momento, su Instagram, l'imprenditrice digitale ha pubblicato solamente scatti di travestimenti e momenti di svago. Fedez, intanto, è volato in America e, sebbene sia riapparso condividendo qualche contenuto, poco si sa sul suo conto.