Barcellona, Sottocorona: cosa emerge dalla carta delle "scariche elettriche"

30 ottobre 2024 a

a

a

Le piogge e le conseguenti alluvioni stanno mettendo in ginocchio la Spagna. La causa? Depressione isolata di alto livello, o Dana (Depresion Aislada en Niveles Altos). Questo è, stando a quanto si apprende, il fenomeno meteorologico che ha colpito la regione di Valencia causando morte e distruzione. In diretta dallo studio della trasmissione condotta da David Parenzo e mostrando la mappa, Paolo Sottocorona ha provato ad anticipare possibili scenari. Sono "ancora molto intense, purtroppo, le nubi che interessano la parte settentrionale della Spagna e, in misura minore, la parte meridionale", ha esordito l'esperto, che poi ha mostrato "la carta che dà lo storico delle scariche elettriche, dei fulmini, nelle ultime ore e quindi fenomeni molto intensi".

Sottocorona e il ponte di Ognissanti: "Non ci riguardano", cosa accade a Sud

Sottocorona è allora passato a illustrare l'andamento del maltempo in tempo reale: "La parte in rosso è la parte più vecchia, di un'ora fa, quella in bianco sono i fenomeni degli ultimi quindici minuti, quindi riguardano ancora la zona di Barcellona, non più quella di Valencia", ha continuato. "Questa zona di maltempo è molto forte - ha concluso - quella più al Sud invece, desta meno preoccupazioni". La Catalogna ha infatti attivato l’allerta rossa per il rischio di un "temporale estremo" a Barcellona nelle prossime ore. Lo rende noto la stampa locale. Secondo il servizio meteorologico, in tutta l’area potrebbero verificarsi grandi accumuli di pioggia, episodi di grandine di oltre due centimetri di diametro, raffiche di vento superiori a 25 chilometri orari e trombe d’aria.