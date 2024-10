Le Iene, 48 ore con Daniele Scardina: “Ho temuto di non farcela, sogno di camminare di nuovo”

Francesco Fredella 28 ottobre 2024 a

King Toretto, Daniele Scardina (uno dei pugili più forti del pianeta), ha dovuto fare i conti con un'emorragia cerebrale che l'ha costretto ad uno stop. Un'operazione al cervello e quattro anni lontano dai riflettori e dallo sport, la sua più grande passione. Scardina, un ragazzo d'oro, non dimentica quel giorno di quattro anni fa. Quando tutto è cambiato. Oggi Daniele è costretto su una sedia a rotelle e Le Iene l'hanno seguito, con Niccolò De Viitis, per 48 ore.

Un lungo messaggio ai fan. Scardina, prima del servizio de Le Iene, scrive: “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana”. Poi Scardina ripercorre i luoghi del cuore, dalla sua Rozzano alle palestre che l'hanno reso celebre. "Sogno di tornare a camminare", racconta King Toretto. Che, in passato, ha parlato anche del suo forte rapporto con la fede.

“Ha raggiunto risultati impensabili, il recupero è davvero inaspettato ma a oggi non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili”, rivela la fisioterapista dello sportivo. Sempre presente nella vita di Toretto suo fratello Giovanni e sua mamma. A loro regala un viaggio a Barcellona per assistere a un concerto di Geolier.