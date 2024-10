Polizia "razzista", Lisei punta il dito contro l'Ecri: "Una scemenza, vergognoso"

22 ottobre 2024 a

Le istituzioni italiane non ci stanno e replicano a gran voce alle accuse mosse dall'Ecri nel suo ultimo rapporto. Profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, xenofobia nei contesti sociali e un dibattito politico “dai toni ostili nei confronti dei migranti”: questo è quanto è emerso dal report della commissione antirazzismo del Consiglio d’Europa. Se ne è discusso a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio e che va in onda tutte le sere su Rete 4. Il primo a prendere la parola è stato il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei.

"Questa è una scemenza che offende i nostri agenti, le nostre forze dell'ordine che tutti i giorni sono impegnati a salvare vite, a salvare le persone dalla criminalità. Si fanno in quattro per tutelarci e vedere queste cose ti fa cadere le braccia perché ti fa capire che probabilmente in Europa ci sono degli organismi e degli enti non solo inutili, ma dannosi. Sono una spesa per i contribuenti europei. Questa roba qua non si può nè sentire nè guardare: è vergognosa", ha dichiarato in collegamento con lo studio della trasmissione.