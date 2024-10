Ong, scontro in diretta tra Alemanno e Fassino: "Fammi parlare" "Fatto storico"

Gabriele Imperiale 15 ottobre 2024 a

Alta tensione tra Gianni Alemanno e Piero Fassino sulle Ong e le dichiarazioni fatte al Senato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La quasi lite tra i due è andata in scena nel salotto di David Parenzo, a L’Aria che Tira su La 7, e a dare il là allo scontro sono state le parole dall’ex sindaco di Roma sulle organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi in mare. Affermazioni arrivate a margine dell’intervento di Giorgia Linardi, portavoce dell’Ong Sea Watch, l’Ong contestata da Meloni durante le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Ci sono stati appuntamenti in mezzo al Mediterraneo tra Ong e carrette del mare. Svariate volte. Sapevano dove dovevano portarli e li andavano a prendere. Questa è una realtà, è un fatto storico” – dice Alemanno mentre la parola viene ceduta da Parenzo a Fassino. “Sono solo alcuni episodi” esordisce Fassino che viene subito interrotto da Alemanno.

L’ex esponente di Forza Italia infatti protesta perché a suo avviso non avrebbe avuto il giusto spazio per esporre le sue idee: “Non mi fate parlare. Urlo perché non mi fanno parlare”. “Fammi parlare – tuona Fassino visibilmente scocciato – non è che puoi urlare solo tu. Adesso parlo io”. La tensione tra i due si alza e Parenzo quasi non riesce a tenere la situazione sotto controllo. Fassino tenta l’intervento: “Sono alcuni episodi di alcuni anni fa che sono stati oggetto di indagine della magistratura italiana”. “Sono veri questi episodi” puntualizza Alemanno ribadendo le sue accuse alle Ong. “Non è la prassi, non è la prassi. In questi ultimi anni il controllo è molto più grande” sottolinea Fassino mentre Alemanno annuisce sarcastico.

Il discorso poi si sposta sui nuovi centri per migranti in Albania. “Noi stiamo parlando di un’altra cosa perché il meccanismo che porta in Albania è incentrato sul fatto che….”: Alemanno non si tiene e rivuole la parola. Stavolta però Fassino si infuria e allargando le braccia in favore di telecamera urla: “Ma fai parlare. E basta, no?”. Parenzo è visibilmente in difficoltà ma riesce a calmare gli animi. Fassino si lancia quindi nella sua analisi e definisce “foglia di fico” la soluzione varata da Giorgia Meloni e la maggioranza. Alemanno dopo aver ascoltato in religioso silenzio, riprende la parola e inchioda il suo interlocutore: “Il problema di bloccare i flussi migratori c’è e bisognerebbe che anche la sinistra italiana, oltre le sinistre europee, si rendesse conto che questa è una necessità storica del nostro continente”. A questo punto Parenzo riprende la parola e analizza l’attuale ruolo delle Ong: “Il ruolo che svolgono è quello di supplire anche ad altri che fanno salvataggi in mare”. Alemanno però non fa sconti e non arretra di un centimetro: “Gli appuntamenti in mare ci sono stati – dice mentre Daniela Preziosi, giornalista del Manifesto, insorge – Ci sono stati. Lo ha detto anche Fassino”.