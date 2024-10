Bianca Balti, il nuovo taglio di capelli e la lotta al tumore: "Un passo alla volta"

Francesco Fredella 14 ottobre 2024 a

Bianca Balti, sui social, ha rotto il silenzio prima dell'inizio della chemioterapia. La modella, un mese fa, si è sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore ovarico. "Un passo alla volta", ha scritto sul suo profilo per aggiornare i fan. Balti sta portando avanti una vera e propria battaglia contro il cancro. Su Instagram si è mostrata con un nuovo taglio di capelli ed ha commentato il cambiamento.

Prima del ritorno in clinica per sottoporsi alle prime cure, Balti è volata a Las Vegas con le figlie: qualche giorno di relax e spensieratezza. Sui social, poi, ha mostrato tutta la sua forza e resilienza: "Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia. La vita è bella". In risposta è arrivato il sostegno di tanti amici: Chiara Ferragni, Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Cristina Chiabotto, Elena Santarelli, Giulia Bevilacqua e Cristina Marino.