Dimartedì, Storace azzera Furfaro: "Voi alternativa a Meloni? Ma di che parli"

I dati snocciolati dai sondaggi parlano chiaro: la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni e nel centrodestra tutto resta alta. I tentativi della sinistra di screditare la maggioranza sono stati un buco nell'acqua. A Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris, Francesco Storace l'ha voluto ricordare. "Il governo Meloni è l'unico che, a due anni dal suo insediamento, continua a salire nei consensi", ha affermato. Marco Furfaro, forse infastidito dall'immediatezza dei risultati, ha ribattuto così: "Beh...Allora mangeremo consensi a colazione, pranzo e cena". "Furfaro pensa di essere spiritoso, ma non è così. Divisi come siete, non siete un’alterativa. Ma di che parli? Di che parli?": questo l'affondo del giornalista al deputato del Partito Democratico.

In effetti, il gradimento degli italiani registra che non c'è campo largo che tenga al confronto. I partiti di maggioranza occupano le prime posizioni e ci restano in maniera salda ormai da mesi. Furfaro ha attaccato in diretta Storace: "È costretto a dire bugie, a rispolverare la solita cultura politica", ha detto. I toni si sono alzati e Floris ha cercato di riportare l'ordine. "Ma sii buono", ha replicato Storace, che oggi in un articolo pubblicato da Libero ha ripreso l'argomento e ricordato tutti i risultati che la coalizione di governo vanta: "La lotta all’immigrazione clandestina e gli sbarchi ricominciano a calare; riduzione delle vessazioni fiscali e c’è la riforma pronta; no al reddito di cittadinanza ed è ciò che è stato fatto", ha scritto.