Dossieraggio, Striano e le carte per fermare la scalata di Iervolino all'Espresso

Rita Cavallaro 05 ottobre 2024 a

Pasquale Striano & Co fecero il dossier illegale per fermare la scaIata di Iervolino a L'Espresso. Che il finanziere a capo del verminaio dell'Antimafia avesse spiato l'imprenditore Danilo Iervolino e pure sua moglie Chiara Giugliano era noto fin dalle prime fasi dell'inchiesta di Perugia, che agli atti registrava le due intrusioni illecite sulla coppia l'8 ottobre 2019 e la consultazione di altre cinque Sos riguardanti Iervolino il 24 febbraio 2022. Oggi, dalle nuove carte trasmesse dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone in Commissione Antimafia, si scopre che tutti quei documenti coperti da segreto sono stati mandati dal finanziere al pool di giornalisti passati da L'Espresso a Domani. E che quelle informazioni riservate sono confluite in un articolo per tentare di fermare la scalata di Iervolino a quello stesso settimanale che fu del gruppo Gedi, ceduto a dicembre del 2019 dall'editore Carlo De Benedetti alla famiglia Elkann e passato ancora di mano a giugno del 2022, quando ne prese la proprietà proprio Iervolino, il quale l'ha infine venduta al petroliere campano Donato Ammaturo.

Gli accertamenti investigativi sul cellulare e sul pc di Striano hanno consentito agli analisti di estrarre dai dispositivi le mail con i file trafugati illegalmente dalle Sos e inviati appunto ai cronisti Giovanni Tizian, Nello Torchia e Stefano Vergine, indagati nell'inchiesta dossieraggio con Striano e con l'ex pm Antonio Laudati, per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto. Gli inquirenti, in questi mesi, hanno effettuato una comparazione tra le date delle intrusioni illecite, il contenuto delle Sos indebitamente violate e le informazioni degli articoli pubblicati sul quotidiano, accertando che sono ben 57 le esclusive «contenenti informazioni tratte da segnalazioni di operazioni sospette, tutte consultate dal medesimo Striano in date precedenti alla pubblicazione dell'articolo rilevato», scrive Cantone.

Dal lungo elenco, un monocolore verde visto che la maggior parte è un attacco contro la Lega di Matteo Salvini, spunta l'inchiesta «I segreti di Mister Espresso», che «cita alcuni passaggi contenuti in 4 Sos», si legge, e che addensa sull'imprenditore i sospetti dell'antiriciclaggio sull'acquisizione della Salernitana. Un articolo del 28 marzo 2022, proprio nel momento in cui Iervolino si era lanciato nell'operazione L'Espresso.