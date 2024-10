Omnibus, Quagliariello svela la strategia di Conte: "Vuole fare come il Psi di Craxi"

03 ottobre 2024 a

a

a

L'opposizione è in alto mare. Praticamente tutti contro tutti. Una lettura lucida della situazione viene data da Gaetano Quaglieriello che analizza l'obiettivo di Conte e la sua strategia per tornare a Palazzo Chigi.

#omnibus "Bucci ha buone possibilità in Liguria. Conte ha l'obiettivo di tornare a Palazzo Chigi, si comporta come il PSI di Craxi", il paragone di Gaetano Quagliariello sul leader M5S https://t.co/yTT124VQtw — La7 (@La7tv) October 3, 2024

"Il problema è nelle ambizioni degli uomini. Conte ha l'obiettivo di tornare a Palazzo Chigi e si sta comportando come si comportava il Psi in un sistema di tipo proporzionale non maggioritario. Il discorso è : se mi volete mi dovete la guida della coalizione indipendentemente dalla percentuale che ho, io sono in grado di farvi vincere o di farvi perdere.