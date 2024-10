Mauro Corona, così gela Berlinguer: "Si rischia di diventare ridicoli"

Sullo stesso argomento: Orsini spiazza tutti: a Netanyahu serve che la guerra duri a lungo

Si apre con il solito siparietto tra a conduttrice Bianca Berlinguer e lo scrittore-alpinista Mauro Corona la puntata di martedì 1 ottobre di È sempre Cartabianca, ma il clima è poco festoso viste le contemporanee tensioni in Medio Oriente con la rappresaglia dell'Iran nei confronti di Israelel per i raid in Libano. Una situazione esplosiva e un tema dominante nell'informazione di questi giorni, tanto che Berlinguer chiede a Corona un commento ricevendo una risposta inattesa. "Esprimendo giudizi su queste cose gravissime, che non mi competono, si rischia sempre di diventare ridicolo o di capitare su Blob o Striscia la Notizia, come è capitato stasera. Eravamo entrambi nel tg satirico", afferma lo scrittore che suscita la curiosità della giornalista. "E perché? Che abbiamo fatto?", ribatte Berlinguer che apprende in quel momento di essere stata sotto la lente della satira tv con il suo ospite abituale. "Cantavamo insieme le canzoni di Mal! Eravamo più stonati di lui! La seconda volta invece abbiamo fatto gli auguri a Farinetti e io suonavo l’armonica a bocca, mentre lei cantava tanti auguri a te", afferma Corona che svela l'arcano, dopo aver tirato una stoccata indiretta a tutti quegli esperti improvvisati di geopolitica che pontificano nelel fasi più delicate del conflitto in Medio Oriente come nella guerra in Ucraina.

L'allarme di Orsini sull'Iran: "Rappresaglia. Impossibile stimarlo"

Nel corso della trasmissione si parla anche della famosa foto di Giorgia Meloni ed Elon Musk al tavolo insieme a New York per i premi dell'Atlantic Council. "Lei che è un esperto di queste situazioni, di come si guardano negli occhi un uomo e una donna, che dice? Glielo sto chiedendo, è esperto o non lo è?", chiede la conduttrice. Lo scrittore ride e si smarca: "Anche lei è esperta". Ma Berlinguer non molla: "Non lo sono per niente". "L’esperienza non è una capacità intellettiva, è la somma colossale di errori. Quindi uno esperto non è intelligente, è solo vissuto", argomenta allora scrittore mentre la giornalista chiosa "Magari ha una certa sensibilità al riguardo... Secondo me è così", e l'argomento cade.