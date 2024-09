Neonati sepolti, Bernardini de Pace non fa sconti a Chiara: "Talmente lucida..."

27 settembre 2024 a

La storia di Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo agli arresti domiciliari dal 20 settembre per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, continua a far discutere parecchio. Dopo giorni di incertezza, rivelazioni e retroscena, la giovane (che ha partorito e sotterrato i corpicini di due neonati) è apparsa davanti al Gip del tribunale di Parma Luca Agostini per l'interrogatorio di garanzia e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Di questo si è discusso a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. Anna Maria Bernardini de Pace, ospite di puntata, non ha dubbi: "Io trovo che sia assolutamente sbagliato che stia lì con i genitori", ha affermato in diretta tv.

Quello che ha fatto Chiara Petrolini "è una cosa terribile". L'avvocato divorzista ha voluto però fare una precisazione: "I giovani che oggi hanno ventuno o ventidue anni è come se ne avessero diciassette o sedici rispetto ai nostri tempi". Secondo Bernardini de Pace, il problema è che il grado di consapevolezza delle proprie azioni sta diminuendo. "Non si rendono conto dell'enormità di quello che fanno e di quello che, in particolare, ha fatto questa ragazza. Io trovo che è stata talmente lucida in questa sua doppia personalità che dovremo ancora scoprire delle cose", ha chiosato.