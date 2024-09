Andreotti-Dalla Chiesa, non si placa lo scontro a distanza tra i figli: l'intervista doppia

Francesco Fredella 25 settembre 2024 a

Scontro a distanza. Ma sempre in tv. Da una parte Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla Mafia a Palermo del 1982. Dall'altra il figlio di Giulio Andreotti, Stefano Andreotti. Le frasi della Dalla Chiesa, prima da Luisella Costamagna e poi Bianca Berlinguer, hanno alzato un polverone. La Dalla Chiesa ha lasciato intendere che il sentore a vita possa essere stato in qualche modo implicato nella morte di suo padre. "Io ho molto rispetto del figlio di Andreotti. Se mi volesse incontrare a me farebbe piacere. Anche per parlare dei nostri padri perché niente deve ricadere sui figli", dice Rita Dalla Chiesa nel corso di 'È sempre Cartabianca' su Retequattro. "Ancora oggi sono devastata da quello che mi è successo perché c'è una verità che sfugge, che non riesco ad acchiappare. Nessuno ci ha detto cos'è successo davvero", ha aggiunto la figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

A "Cinque minuti", la trasmissione di Bruno Vespa su Rai1, interviene il figlio di Andreotti. Che fa chiarezza e dice: "Le accuse a mio padre? Da parte della famiglia Dalla Chiesa non è una novità, perché soprattutto il fratello Nando, già negli anni '80, ha avuto degli alterchi verbali anche abbastanza violenti, con mio padre su questi argomenti. Mio padre, in tutti i processi dove in qualche modo si è parlato dell'omicidio Dalla Chiesa, non è stato ritenuto mai in nessun modo responsabile di nulla”.