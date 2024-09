Imane Khelif diva alla Milano Fashion Week, la pugile accolta come una star

22 settembre 2024 a

Il cerchio, in qualche modo, si chiude. La pugile Imane Khelif, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha preso parte come ospite alla sfilata di Bottega Veneta in via Orobia, a Milano. La pugile, finita al centro delle polemiche dopo il ritiro sul ring dell’italiana Angela Carini, si è seduta in prima fila con indosso una camicia gialla, pantaloni di pelle e occhiali da sole e ha regalato sorrisi alle telecamere.

Capelli all'indietro con il gel e accessori in oro, la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 si presenta in stile diva accanto a celebrità come l'attrice di Hollywood Julianne Moore. La tunisina è stata accolta come una star dai fan che aspettavano in via Orobia tra autografi e selfie. Dalla bufera per la partecipazione di atleti intersessuali ai Giochi a paladina dell'inclusività, la pugile diventa anche icona di stile...