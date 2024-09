Emilia Romagna, diga di tronchi. Capezzone: "Schlein con un pedigree così fa la morale?

22 settembre 2024 a

Hanno destato stupore e fatto discutere le immagini di rami e tronchi d’albero che galleggiavano e ostruivano il ponte ferroviario a Boncellino, località del Comune di Bagnacavallo (Ra), sul fiume Lamone, dopo il maltempo causato dal ciclone Boris degli ultimi giorni. "Mettiamoci il dissesto idorgeologico, mettiamoci il climate change e mettiamoci che abbiamo bisogno di infrastrutture, ma io impazzisco e manderò all'infinito queste immagini. A Boncellino il tappo di tronchi di legno lasciati lì mentre si disboscavano gli argini. È un atto di sciatteria, un'enorme responsabilità che non ha a che fare con i miliardi che vengono chiesti per i nostri territori", ha commentato la conduttrice del Tg4 Stefania Cavallaro. Da lì lo scambio di battute si è allargato all'ultima alluvione in Emilia Romagna, che ha fatto venire a galla anche le mancanze e le carenze dei governi regionali degli ultimi anni. Daniele Capezzone, ospite in collegamento, ha analizzato la questione nel dettaglio.

Dopo aver dichiarato di essere d'accordo con Cavallaro, il direttore editoriale di Libero ha detto: "L'evocazione che fanno a sinistra, a volte anche a sproposito, a cosa serve? A nascondere il non fatto ordinario. Le cose che hai detto tu, si potevano e si dovevano fare. E non si sono fatte. Allora si dice che la natura si ribella". La realtà, ha continuato Capezzone, è che le alluvioni in Emilia Romagna "ci sono sempre state, anche quando non si parlava di cambiamento climatico". Il giornalista ha allora elencato i motivi per cui "la sinistra non convince". "Perché, che ci sono le regioni, in Emilia Romagna e in Toscana hanno sempre governato loro; per le attività ordinarie di manutenzione che non hanno fatto e perché le vasche di laminazione non le hanno fatte per ostilità ideologica", ha scandito. Quindi l'affondo a Elly Schlein, ex assessore al clima della regione: "Con un pedigree così si mettono a fare la morale agli altri?".