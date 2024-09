Bambini sepolti, cosa non torna. Lo psichiatra Mendolicchio: "Seri dubbi"

21 settembre 2024 a

Cosa è passato nella testa di Chiara Petrolini, la ragazza indagata per omicidio e soppressione di cadavere dopo aver dato alla luce due bambini poi sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo, vicino a Parma? "È difficile dirlo non avendo potuto ascoltarla, ma di fatto questa è una storia che ha mille ombre, mille dubbi, mille inquietudini rispetto al fatto che non solo c'è un evento così Inquietante, ma è un evento reiterato", afferma Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista nella puntata di 4 di sera di sabato 21 settembre su rete4. "Bisognerà vedere bene che cosa girava nell'anima, nel cuore e nella testa di questa ragazza perché per ben due volte ha avuto l'ardire di tenere nascosta la gravidanza: voi pensate cosa significa partorire da sola, senza far sentire o far notare niente, e per due volte?", commenta l'esperto.

La domanda è: possibile che nessuno si accorga che una ragazza è incinta e per due volte? "Ho seri dubbi rispetto a questo - risponde Mendolicchio - c'è Chiara con i suoi fantasmi, con la sua testa, poi c'è tutto il contesto intorno, che non ha visto o non ha voluto vedere, probabilmente ha voluto ignorare. Un contesto dove probabilmente questa ragazza è cresciuta non immaginando che la vita sia un valore in quanto tale, e che uno nel 2024 si può assolutamente essere in difficoltà rispetto a una gravidanza non attesa ma ci sono tantissime modalità per gestirla".