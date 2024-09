Porro e Cruciani, siluro a Stellantis: "Peggio di Chiara Ferragni". La mail-beffa

17 settembre 2024 a

Ha fatto discutere la mail arrivata ai dipendenti della Maserati, anche a quelli in cassa integrazione: "Caro/a collega siamo lieti di annunciarti che dal mese di settembre avrai la possibilità di acquistare una nuova vettura" a "condizioni dedicate a te, ai tuoi familiari e ai nostri e ai tuoi amici (...) potrai scegliere tra i modelli Grecale, Granturismo, GranCabrio". Insomma, l'azienda del gruppo Stellantis offre a chi prede 1.100 euro al mese in Cig la possibilità di agevolazioni nell'acquisto di supercar il cui prezzo va dagli 86mila agli oltre 230mila euro. Lo scivolone del brand della galassia Elkann scatena le ire di Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, che ne parla insieme a Giuseppe Cruciani nello spazio finale del programma di Rete 4, "Un tavolo per due", lunedì 16 settembre.

Porro è scatenato: "Vorrei conoscere il manager che dopo aver sbattuto in cassa integrazione gli operai gli offre uno sconto per la Maserati, lo dovrebbero licenziare". Molto più morbido l'atteggiamento del conduttore de La Zanzara, che parla di un "grande, enorme errore di comunicazione". "È lo stessa cosa che ha detto l'influencer Chiara Ferragni, ma quale errore di comunicazione, questa è cretinaggine, sono le brioche di Maria Antonietta! Ma puoi dare lo sconto per la Maserati?", tuona Porro. "Sembra una beffa, e in effetti è una presa per il c...", ammette Cruciani che tuttavia non vuole enfatizzare la polemica: "Fatti di Stellantis".