Quarto Grado sul delitto di Pierina: "Manipolatrice", scontro tra Valeria e Manuela

14 settembre 2024 a

C'è chi sui social parla di "puntata storica" e di match che va oltre "Rocky Balboa vs Apollo Creed". L'esordio di Quarto Grado, venerdì 13 settembre su Rete 4, riserva un ampio spazio al delitto di Pierina Paganelli a Rimini, e ospita un clamoroso faccia a faccia. In collegamento dalla città romagnola c'è Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva mentre in studio c'è Manuela Bianchi, nuora della vittima, che con l'indagato per omicidio aveva una relazione.

Nel serrato botta e risposta che il conduttore Gianluigi Nuzzi in certi frangenti è costretto a contenere, Valeria chiede numi a Manuela sull’intercettazione di un dialogo tra l’ex amica e suo fratello Loris Bianchi in cui la donna avrebbe detto che Dassilva avrebbe fatto meglio a calmare la moglie "perché se lei avesse parlato di ciò che sapeva sarebbe stato un boomerang". La Bianchi replica che in precedenza lei e Valeria allora avevano scambiato delle confidenze

"Non mi hai detto sulle scale che avevi paura che fosse stato tuo fratello ad uccidere Pierina?"



. Il conduttore del programma, successivamente, chiede a Bartolucci se suo marito sia facilmente manipolabile. Qui si accende lo scontro. La moglie dell'indagato dà una risposta che è una frecciata: "Dipende da quanto è brava la manipolatrice. La signora Bianchi secondo me è molto brava. Ha manipolato anche me". Interviene anche Davide Barzan, consulente legale dei fratelli Bianchi, che parla di "sceneggiata" messa in atto da Valeria. Nel corso della puntata è interventuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, e si è analizzato il video che mostra un uomo vicino al luogo del delitto in un orario compatibile con l'omicidio di Pierina Paganelli.