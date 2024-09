Quarto Grado, il caso di Vignale e la rivelazione in diretta: "Trovato un altro corpicino"

13 settembre 2024 a

a

a

Nella puntata di venerdì 13 settembre di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4, viene affrontato il caso che è stato già ribattezzato "il cimitero dei bambini". Ci sarebbe stata, infatti, una svolta clamorosa nell’inchiesta sul ritrovamento del corpicino a fine agosto di un neonato seppellito in un giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma: i carabinieri hanno ritrovato nello stesso campo il corpicino di un secondo piccolo e gli inquirenti hanno quindi delegato analisi genetiche e ulteriori investigazioni per capire chi l’ha concepito e chi l’ha seppellito.

I ritrovamenti sono stati fatti nel giardino di una villetta. "Il 9 agosto era stato trovato il corpicino di un neonato e nelle ultime ore è arrivata la svolta dall'esame autoptico - spiega l'inviato della trasmissione - perché è emerso che il neonato era nato vivo e respirava, e quindi adesso è partita un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere, un'indagine molto delicata" condotta dalla Procura di Parma e dagli uomini del RIS di Parma che hanno fatto le analisi dei giorni scorsi. "Ovviamente la villetta è posta sotto sequestro", spiega il giornalista che poi rivela: "Diamo una notizia dell'ultimissima ora: qui sarebbe stato trovato il corpicino di un secondo neonato su cui adesso si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso". Una vicenda agghiacciante sulla quale occore fare chiarezza.