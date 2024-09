Boccia a Greccio, "attenzione a come pensi": lo scatto nel luogo di Sangiuliano

14 settembre 2024 a

Una nuova puntata della telenovela a firma Maria Rosaria Boccia. L'influencer, che dopo aver promesso di dire tutta la sua verità è scappata dagli studi Mediaset e dalle domande dei giornalisti, è tornata attiva su Instagram. Via social l'imprenditrice ha postato scatti fatti a Greccio, il luogo in cui, secondo quanto appreso da un articolo del Corriere della Sera, Gennaro Sangiuliano sarebbe andato insieme alla moglie Federica Corsini per cercare di salvare il matrimonio. A parlare della loro visita era stato Fra Giovanni Loche, il guardiano del santuario, che pur ammettendo di non ricordare la data aveva confermato di averli visti e di averci scambiato qualche parola.

Girata di spalle e pronta ad entrare nella grotta del santuario, Maria Rosaria Boccia si è fatta immortalare nel luogo in cui l'ex ministro della Cultura e la moglie avrebbero cercato attimi di tregua e tentato una riconciliazione. "Fai attenzione a come pensi e a come parli perché può trasformarsi nella profezia della tua vita", ha scritto a corredo dell'immagine. Parole, quelle digitate dall'influencer, che sembrano un monito e che si aggiungono alle tante anticipazioni (spesso senza prove) lanciate dall'influencer sui social da quando il caso è scoppiato. Ci sarà un seguito? Nessuno può al momento confermarlo.