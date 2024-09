Roberto Vannacci, condannato il militare che lo diffamò sui social

13 settembre 2024 a

Tutto pronto a Viterbo per la prima festa di "Noi con Vannacci", in cui sarà presentata la sigla a sostegno dell’europarlamentare Roberto Vannacci. L’evento si terrà il 18 e il 19 settembre nell’arena del centro sportivo Bullicame. Sul palco della manifestazione salirà il presidente della provincia, il forzista Alessandro Romoli, che sarà intervistato dal giornalista Claudio Brachino, direttore de «Il Settimanale». Giovedì 19, prima di lasciare la parola a Vannacci, saliranno sul palco Umberto Fusco (ex senatore leghista) e Fabio Filomeni, rispettivamente alla guida delle associazioni «Noi con Vannacci» e «Il mondo al contrario».

Intanto, il gup del Tribunale militare di Napoli ha condannato oggi a sei mesi, pena sospesa, per diffamazione militare un sottufficiale per avere offeso l’onore e la reputazione di Vannacci con alcuni post pubblicati su Facebook all’indomani della pubblicazione del libro «Il mondo al contrario». Lo riferiscono gli avvocati Giorgio Carta e Roberto Patrizi, difensori del generale. Il procedimento era stato avviato d’ufficio dalla Procura e l'attuale europarlamentare aveva da subito disposto che l’eventuale risarcimento sarebbe stato devoluto a favore della Fervicredo, Associazione feriti e vittime della criminalità e del dovere.