Boccia, Chirico smaschera le femministe: "Si scoprono indulgenti e comprensive"

10 settembre 2024 a

a

a

Mentre Maria Rosaria Boccia balza da un teatro mediatico all'altro e tenta di tenere accesi i fari sul caso che ha portato il suo nome sulla bocca di tutti, una buona fetta della sinistra la trasforma in eroina. Stasera l'influencer che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a dimettersi sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca. La commissione sicurezza di Montecitorio, intanto, ha deciso di sospendere i permessi d’ingresso alla Camera dei Deputati per l'imprenditrice campana. Da quando l'affaire ha iniziato a tenere banco nel mondo della politica e a surriscaldarlo, le opposizioni hanno scelto di osannarla invitandola addirittura a far tremare il governo Meloni. E proprio su questo punto si è soffermata Annalisa Chirico, che in un tweet tagliente ha usato parole efficaci e mirate. "Le stesse femministe e intellò che ai tempi di Berlusconi e del bunga bunga menavano contro le cd" sono coloro che il direttore responsabile di Fortune Italia ha messo nel mirino.

Per Boccia stop agli ingressi alla Camera: divulgazione di video non autorizzati

"'Olgettine', donne disposte a tutto per avere un ritorno professionale, adesso si scoprono così indulgenti e comprensive verso Boccia, prossima alla santificazione", ha continuato Chirico, riferendosi al metodo usato dall'influencer per attirare l'attenzione e diventare protagonista della scena. Poi la stoccata finale: "Ma per favore", ha digitato con tanto di punto interrogativo. Il post della giornalista ha già fatto il pieno di mi piace e di condivisioni ed è probabilmente solo un assaggio del confronto che andrà in onda stasera nello studio di Rete 4. Chirico, infatti, sarà una degli ospiti della puntata del talk-show guidato da Berlinguer.