Meteo, il maltempo domina il weekend. Ma Sottocorona avvisa: non è finita qui

Con l’arrivo di settembre c’è stato l’addio definitivo al grande caldo estivo. Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, fa un punto della situazione sulle temperature, andando a vedere cosa accade in Italia rispetto alle medie degli ultimi 40 anni: “Il fine settimana sarà, domani soprattutto, piuttosto burrascoso, quindi questa valutazione delle temperature non va fatta in un posto in cui c'è un temporale, che è sottomedia certo, questo è evidente. Però passata questa prima fase lunedì qual è la situazione delle temperature? Rispetto alle medie siamo assolutamente in media, saranno le temperature normali della prima parte di settembre. Perché in qualche zona siamo esattamente e perfettamente nella temperatura prevista per questo giorno dell'anno sui calcoli fatti negli ultimi 40 anni o leggermente ancora al di sopra, però insomma cambia. Sull'Europa settentrionale molto caldo, 10 gradi sopra la media, dall'Atlantico arrivano zone più fredde. Passando alla giornata di mercoledì prossimo in cui questa zona calda sul nord Europa si sposta, arriva l'aria più fredda e l'Italia resta tutto sommato ancora in media, cioè perfettamente con le temperature normali di questo periodo. Arriviamo alla giornata di sabato in cui quell'aria fredda in arrivo dall'Atlantico prende proprio tutta la Francia, gran parte dell’Europa occidentale, l'Italia decisamente sottomedia. Questo significa probabilmente, stiamo parlando di una settimana, probabilmente maltempo, perché sennò temperature così basse non ce ne sono, quindi è un bel assaggio di autunno sicuramente”.

Dopo il lungo preambolo l’esperto meteo della tv di Cairo si dedica alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, non succede molto, perché al sud e al centro il tempo è sostanzialmente stabile, sulle zone Alpine qualche precipitazione, però in Francia si avvicinano precipitazioni anche intense e domani, domenica 8 settembre entrano eccome. C’è un rapido peggioramento nel giro di 24 ore, la situazione precipita dal punto di vista meteorologico al Nord, un po’ meno al centro, ma al nord passano fenomeni molto intensi prima sulle zone occidentale, poi in serata già c'è qualche schiarita. E poi in giornata in Liguria, tra Toscana e l’Emilia, parte della Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia dove ci sono fenomeni intensissimi. Nella giornata di lunedì 9 settembre questo maltempo si sposta e libera un po' le zone di nord ovest, anche parte del centro con maltempo molto debole, mentre invece il nordest, le zone centrali e alla fine anche il basso Tirreno con precipitazioni particolarmente intense. Fra Lazio, Campania e Molise è un maltempo molto molto forte”.

Sottocorona conclude il suo focus analizzando le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Relativamente alte, giornata ancora stabile, ricompaiono sulle Isole maggiori zone con temperature che potrebbero di nuovo toccare i 35 gradi, ma i venti sono meridionali e questo sicuramente aiuta. La tendenza nelle prossime 24 ore, con il peggioramento al nord di domani, evidenzia un abbassamento delle temperature su nord e parte del centro. Al sud invece forse addirittura ancora qualche leggero aumento”.