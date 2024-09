Meteo, peggioramento marcato e crollo delle temperature: il segnale di Sottocorona

06 settembre 2024 a

a

a

Paolo Sottocorona, esperto meteo di La7, si dedica alle previsioni del tempo durante il suo collegamento nel corso della puntata odierna di Omnibus, mostrando prima di tutto una cartina europea e andandosi in particolare a focalizzare su ciò che sta succedendo nell’Atlantico a nord della Spagna: “Questa perturbazione, questa zona di bassa pressione, con la forma a spirale delle nuvole, che è proprio un marchio, cioè quando è così c'è una zona di bassa pressione anche molto attiva, poi con tutte le nuvole che ruotano intorno, perturbazioni che ruotano intorno, sembra lontana perché siamo sul Golfo di Guascogna, quindi insomma non è proprio vicina a noi. Però si muove anche abbastanza velocemente”.

Giuliacci e l'ultima spallata dell'anticiclone africano. Ma occhio alle perturbazioni

L’esperto poi analizza le previsioni meteo giorno per giorno: “Per oggi, venerdì 6 settembre, sulle zone di nordest in parte su quelle del nord ci sono le nuvole e c'è già in questo momento qualche pioggia sulle zone di nordest. E in queste zone è prevista anche la possibilità in giornata di isolatissimi sporadici fenomeni un po' intensi, un po' lo strascico di quella instabilità di ieri, che è passata su tutte le zone del nord e in parte del centro, facendo, come le carte un po' minacciavano, anche parecchi danni. Poi al centro e al sud sì forse qualche nuvola, ma insomma è una giornata tranquilla. Giornata di domani, sabato 7 settembre, rimane tempo abbastanza stabile al sud e al centro. Nella zona dell'Etna c’è un segno di qualche eventuale fenomeno intenso, ma isolatissimo, quindi non è sicuramente significativo nel contesto. Al nord sulle zone alpine qualche precipitazione sul Piemonte, la Valle d’Aosta, forse appena moderata. Ma insomma sono giornate abbastanza tranquille. Domenica 8 settembre il cambiamento del tempo prenderà tutto il nord, con un peggioramento marcato anche molto forte, c’è una fascia di precipitazioni molto intense che parte dalla Liguria, Alta Toscana, Emilia Romagna, poi attraversa le zone di nord-est, per arrivare qui deve essere passata anche dalle zone di nord-ovest. Quindi diciamo che sul nord-ovest per fine giornata comincia a migliorare, però i fenomeni intensi ci sono, si estendono non in maniera marcata, ma ci sono, parte in Sardegna e anche sulle regioni del centro. Al sud forse soltanto qualche nuvola, precipitazioni non ce ne sono”.

Frane, allagamenti e ponti crollati: il maltempo si abbatte sul nord

Sottocorona espone infine le sue analisi sulle massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente al nord e al centro già col cambiamento del tipo di aria di ieri di valori elevati non ce ne sono. Diciamo che al nord si può restare facilmente sotto i 24 gradi, poco di più al centro, in qualche caso al sud, soprattutto in Sicilia, ci potrebbero essere delle piccolissime zone con valori un po' più elevati, sennò sono normalmente alte. La tendenza fra domani e dopodomani fa vedere il calo di temperature che ci sarà nella giornata di domenica. Fortissimo calo al centro e al sud, di nuovo in aumento sulle zone di nord ovest”.