Sangiuliano, colpo di scena a In Onda: "Messaggio di Boccia in diretta"

La storia social di Maria Rosaria Boccia "stoppa" In Onda... Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha dato al sua versione dei fatti sulla vicenda della mancata nomina a consigliera della 40enne di Pompei con cui ha ammesso di avere avuto una relazione. Il ministero in una sofferta intervista al Tg1, in cui ha chiesto scusa alla moglie, al governo, ai suoi collaboratori e via dicendo, ma ha anche tenuto con forza un punto: "Non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io", mostrando ricevute di acquisto della sua carta personale. Se ne parla anche nel corso della puntata di mercoledì 4 settembre di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7.

Durante il dibattito Francesco Borgonovo de La Verità commenta che Sangiuliano "ha fatto bene a tirare fuori le carte e gli scontrini", Boccia tuttavia continua sui social a pubblicare mail, audio di telefonate, biglietti e programmi di viaggio che a suo dire dimostrano la sua versione dei fatti. "La dottoressa Boccia scrive cose che vengono smentite dai fatti" riguardo chi avrebbe sostenuto le spese, rimarca il gornalista. Ne nasce un vivace botta e risposta con Telese che non è d'accordo, fino a quando arriva il colpo di scena.

"Attenzione, messaggio in diretta, risponde a Borgonovo!", esclama il conduttore che legge il testo di una storia social di Boccia: "Mi è sempre stato detto che pagava il Ministero. Infatti le mail con le prenotazioni mi arrivavano dalla segreteria del ministero, quindi a chi ha mentito? A me? Io sapevo di essere consigliera, come si ascolta dagli audio e che il ministero mi pagava tutto". Frasi che tuttavia non cambiano la sostanza dei fatti, ossia che Sangiuliano ha dimostrato di aver sostenuto personalmente le spese.