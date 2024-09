Sangiuliano, Cruciani mette all'angolo la dem Malpezzi: "Gossip e poi..."

04 settembre 2024 a

L'ultima crociata della sinistra è quella contro il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la vicenda della consulenza poi saltata di Maria Rosaria Boccia, imprenditrice della moda 40enne di Pompei. Se da una parte l'opposizione invita tutti a parlare di "problemi veri" degli italiani, dall'altra cavalca gossip e indiscrezioni. Nella puntata martedì 3 settembre di 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la senatrice del Pd Simona Malpezzi arriva a dare la sua solidarietà al conduttore costretto, come lei, a occuparsi di "gossip" e non del "potere di acquisto degli italiani", per dirne una.

La trovata retorica fa sbottare Giuseppe Cruciani, anche lui ospite del programma. "Avete fatto nascere voi in Parlamento il caso Sangiuliano perché volete le dimissioni del ministro - attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24 - Dunque da una parte lei dice che gli italiani si dovrebbero occupare di altro. E poi il vostro impegno in Parlamento in questo momento è cercare le dimissioni di un ministro perché fa comodo politicamente, dunque c'è già una contraddizione", attacca il giornalista che mette alle strette la dem.

E ancora: "Secondo lei agli italiani che si svegliano alle 5 o alle 6 di mattino" interessa "se c'è una collaboratrice, come è stata formalizzata, se c'è un contratto a tempo determinato o un cococo, se era una persona che il ministro voleva assumere poi non assunto... Io sono sicuro che agli italiani interessa sapere se il ministro fa bene il suo mestiere e basta", conclude Cruciani.