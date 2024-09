Bianca Berlinguer, la puntura di Mauro Corona: "problemi di salute" o "lifting"

Alice Antico 04 settembre 2024 a

"Spero che le vostre vacanze, per chi se l’é potute permettere, siano state migliori delle mie che sono state piuttosto disastrate”, ha esordito Bianca Berlinguer in apertura di “È sempre carta bianca”, il programma di Rete 4 tornato in onda martedì 3 settembre. Un momento di confessione, quello della presentatrice, prima di presentare i grandi temi che si sarebbero affrontati nella prima puntata di stagione.

Immancabile il duetto con Mauro Corona, che è partito proprio dalle vacanze disastrate della giornalista. "Ho avuto un sacco di incidenti lievi ma impegnativi di salute”, ha detto la Berlinguer, dando poca soddisfazione allo scrittore che, con il suo consueto siparietto, apre la trasmissione in prima serata e, nel caso di ieri sera, lo ha fatto ironizzando sulla presentatrice. "Si è fatta un lifting?”, aveva infatti esordito Corona, “La trovo molto ringiovanita nonostante questi incidenti di salute che ha avuto. Lo scopriremo qual è il suo nuovo amore...", ha continuato Corona, collegamento da Erto.

Ma la conduttrice ha replicato prontamente: "Tutto poteva venirmi in mente tranne che farmi un lifting”. Corona ha allora insistito sulla svolta sentimentale nella vita della giornalista, proponendo ironicamente anche la propria candidatura come futuro compagno della giornalista. La Berlinguer, tuttavia, lo ha fermato ancora: “Nessun amore: il nuovo amore non c’è…”, ha concluso decisa, per poi iniziare la trasmissione.