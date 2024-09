Principe Harry, macigno sulla pace con Carlo e William: "Perché non vuole tornare"

03 settembre 2024 a

Contrordine, il principe Harry non si è pentito della sua nuova vita negli Stati Uniti e non ha intenzione di rientrare nel Regno Unito e nella Royal Family. Indiscrezioni e smentite si accavallano. Il quotidiano britannico Telegraph, che cita fonti ben informate, afferma che il duca di Sussex e marito di Meghan Markle, per la quale ha lasciato l'Inghilterra, "non ha alcun interesse" a tornare ai doveri reali nel Regno Unito e si concentra esclusivamente sul suo futuro negli Stati Uniti. Secondo tali fonti gli sforzi del principe Harry per mantenere i contatti con i vecchi amici, uniti all’evidente desiderio di ricucire il suo rapporto con il re, hanno dato vita a nuove speculazioni sul fatto che stia cercando un nuovo inizio e persino un ruolo lavorativo ufficiale all’interno della famiglia. Ma diverse fonti vicine al duca hanno affermato che non è così e che lui è felice e sistemato in California, con un nuovo gruppo di amici "straordinari" e diversi progetti all’orizzonte.

Da quando si è trasferito negli Stati Uniti, il secondogenito di Carlo e Diana ha mantenuto i contatti con un gruppo affiatato di consulenti di fiducia con cui aveva collaborato nella sua precedente vita nel Regno Unito, ad alcuni dei quali si rivolge occasionalmente per chiedere consiglio. Tuttavia, anche loro hanno espresso sorpresa per il suggerimento che un giorno potrebbe tornare ai doveri reali e non sono a conoscenza di un presunto "progetto", di cui ha scritto ieri il Mail on Sunday, che lo riporterebbe nel Regno Unito. Mentre si prepara a compiere 40 anni la prossima settimana - fa notare il Telegraph - Harry potrebbe riflettere sulle sue scelte di vita e su quelle che si è lasciato alle spalle. Tra queste, quelle che riguardano suo padre e suo fratello William, con i quali il rapporto personale è praticamente svanito.