Meteo Giuliacci, autunno dietro l'angolo? La verità sulle perturbazioni organizzate

Che cosa succederà al meteo nei prossimi 10 giorni? Ci sarà l’inizio dell’autunno e l’avvicendamento con l’estate? A fare il quadro del tempo è il sito MeteoGiuliacci : “Oramai settembre è un mese totalmente estivo. Se un tempo era una sorta di ponte tra caldo e primi freddi autunnali, recentemente il calore dell'Anticiclone Africano si è propagato per buona parte del mese. Sicuramente ci saranno delle perturbazioni anche piuttosto organizzate solo che il pattern meteo a livello europeo è cambiato. La stagione estiva si è letteralmente prolungata pura nel periodo settembrino. Chi voleva un autunno anticipato rimarrà sicuramente deluso. Per quasi tutta la prima decade del mese entrante - viene spiegato dagli esperti meteo - le temperature saranno ben al di sopra delle medie e soprattutto il soleggiamento sarà quantomai diffuso. Rimane però l'incognita di una grossa goccia fredda, che dovrebbe interessare la Penisola Iberica e quindi, per contro, potrebbe proiettare sul nostro Paese masse d'aria ancora più calde”.

Domina ancora il clima di tipo estivo e sull’arrivo dell’autunno non ci sono quindi certezze. “È altamente probabile che da metà mese arrivino le perturbazioni organizzate. Nella prima decade di settembre si può dire con ragionevole sicurezza che l'autunno vero non parte. Anche se dovessero arrivare precipitazioni con una certa diffusione, dovute a infiltrazioni di aria umida da sud ovest, le vere perturbazioni foriere di piogge e temporali estesi e duraturi non ci sono e non ci sarà l'ombra per parecchio tempo”, il punto di Davide Santini.