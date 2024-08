In onda, Padellaro rivela il messaggio della Meloni: "La ricreazione è finita"

27 agosto 2024 a

Dopo la pausa estiva Giorgia Meloni è tornata a Palazzo Chigi. Se ne parla durante la puntata di In Onda del 27 agosto. Ospite in studio Antonio Padellaro che parla del video pubblicato sui social dalla premier. Secondo il giornalista, la premier la mandato un chiaro messaggio anche ai suoi alleati di governo, avvertendoli che "la ricreazione è finita".

La prima risposta è a Telese e Aprile a cui la premier ha detto eccomi qua - La seconda è a quelli che dicevano, soprattutto per le vicende familiari legate ad Arianna e Lollobrigida, che è stata un'estate difficile e invece lei ha detto che sono altri quelli che soffrono perché non sono andati in vacanza. Ma il terzo messaggio è rivolto a quelli che sono nella sua maggioranza come Tajani e Salvini che hanno approfittato dei silenzi di Giorgia Meloni per fare gli sgarzolini, come dicono a Roma. Lei è tornata e ho visto un viso molto disteso e piacevole e quindi ha detto a questi qua adesso basta, la ricreazione è finita e ora si lavora.