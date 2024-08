Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra: "Eccomi qua, richiamate tutte le unità"

27 agosto 2024 a

a

a

Usa l'ironia Giorgia Meloni per tornare sui social dopo i giorni di riposo passati in Puglia: "Eccomi qua! Sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi", afferma la premier nel video messaggio postato su Facebook, in cui annuncia, appunto, il ritorno a Palazzo Chigi dopo qualche giorno di vacanza. "Volevo dirvi che sono grata di aver avuto la possibilità di aver riposato un po' - continua Meloni - e di aver passato del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere fortunata anche per questo. Ad alcuni attentissimi osservatori che hanno definito: ’la difficile estate della Melonì', dico che quelle difficili sono le estati di altri, quelle di chi le vacanze non può farle".

La premier ha ricaricato le batterie: "Voglio dire a tutti che farò buon uso di questa energia, anche se non ho mai smesso di essere attenta alle mie responsabilità. Sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione", ha detto nel videomessaggio.

Sono pronta a proseguire il mio lavoro, con ancora maggiore determinazione. pic.twitter.com/fsuhStMMvF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 27, 2024

