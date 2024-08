Luisella Costamagna mette nel mirino Gualtieri: "Discarica". E L'Ama interviene

21 agosto 2024 a

a

a

Sporcizia, degrago, taxi introvabili. Sono molte le critiche che arrivano al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la gestione della città. Questa volta a scagliarsi contro il primo cittadino della Capitale è Luisella Costamagna. Riprendendo con il proprio cellulare le condizioni in cui versa il marciapiede sotto casa sua, la giornalista non usa tanti giri di parole e scrive su X: "Questa la situazione dei marciapiedi sotto casa mia (non solo ad agosto, tutto l’anno): a pezzi, pieni di erbacce, ridotti a discarica. Quartiere Monteverde, Roma. Ok l’inciviltà, ma l’amministrazione dov’è? E le tasse che paghiamo?". Cartacce a terra, erbacce e immondizia ai lati della strada: questo si vede nel filmato postato dal volto Rai.

Questa la situazione dei marciapiedi sotto casa mia (non solo ad agosto, tutto l’anno): a pezzi, pieni di erbacce, ridotti a discarica. Quartiere Monteverde, Roma. Ok l’inciviltà, ma l’amministrazione dov’è? E le tasse che paghiamo? @gualtierieurope pic.twitter.com/6pQqj45V0v — luisella costamagna (@luisellacost) August 19, 2024

Costamagna, attenta ai temi di attualità e all'informazione, ha acceso la videocamera e ha immortalato, da cittadina, lo sfacelo che vede con i suoi occhi ogni mattina. Poi, con le prove alla mano, ha chiamato in causa direttamente il sindaco Gualtieri, che è stato taggato nel tweet. La vicenda non è finita qui. Dopo che Costamagna ha sollevato la questione via social, il Comune è intervenuto e ha predisposto una pulizia dell'area. La conduttrice di Tango ha allora aggiornato gli utenti. "Aggiornamento: dopo la mia segnalazione il Comune di Roma è intervenuto. Questo il risultato: meglio (rifiuti ridotti), ma i problemi cronici (erbacce e marciapiedi dissestati) restano", ha digitato.