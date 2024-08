Vannacci, la sparata di Rosy Bindi a In Onda: "Ora denuncia anche me?"

20 agosto 2024 a

L'ossessione della sinistra per Roberto Vannacci finirà per riempire i tribunali? A Pierluigi Bersani, si accoda Rosy Bindi che intervistata su La7 a In Onda tira una stoccata al generale e chiede provocatoriamente: "Ora querelerà anche me?". Andiamo con ordine. L'europarlamentare della Lega aveva querelato l'ex segretario del Pd per un frase pronunciata nel settembre scorso, dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna. Parlando del libro Il mondo al contrario, il dem aveva detto: "Io ho letto solo i sommari. Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del cog***ne a un generale?".

La procura di Ravenna ha condannato Bersani al pagamento di una multa, che tuttavia il dem ha annunciato che non onorerà: "Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo. La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato quantomeno un insulto e non una constatazione. Se nell’anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe davvero di che preoccuparsi", ha scritto in una nota.

A difendere Bersani nella puntata di martedì 20 agosto del programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese è Bindi, che afferma che il dem "non è un tipo che ama i salotti. Ha una sua dimensione intellettuale molto raffinata, ma è sicuramente un figlio del popolo". Il panegirico continua così: "Io credo che tutti abbiano capito cosa volesse dire Bersani - ragiona l'ex ministro - provo a dire un'altra cosa... Ma se io non uso il termine che ha usato Bersani e dico che le idee di Vannacci sono le idee di un fascista, denuncia anche me o lo ritiene un complimento?". Aprile appare sorpresa: "Aspettiamo la risposta del generale Vannacci, speriamo non con il bollo della Procura...". A quel punto Bindi chiosa: "Andremo insieme in tribunale io e Bersani".