Ucraina, ora Putin "sfascia tutto". Lo scenario di Biloslavo dopo Kursk

L'incursione ucraina in territorio russo prosegue: secondo Kiev sono stati catturati fino a 200 prigionieri al giorno. Insomma, Zelensky ha portato la guerra in casa di Vladimir Putin che ora potrebbe alzare ulteriormente il livello del conflitto impiegando per la prima volta un missile a propulsione nucleare, il cosiddetto Skyfall. Se ne parla nel corso della puntata di sabato 17 agosto di Stasera Italia, su Rete 4, dove il giornalista Fausto Biloslavo, esperto inviato di guerra, osserva: "Dal momento che l'Ucraina è entrata in territorio russo Putin reagirà con il solito metodo dell'orso russo, sfascia tutto". Il giornalista, che è inviato in Medio Oriente per seguire gli sviluppi dell'altro fronte caldo, spiega che "il conflitto in Ucraina è da Seconda guerra mondiale, con trincee e carri armati, dove contano gli uomini, la guerra convenzionale dura e sanguinosa".

Le accuse di Putin sul coinvolgimento della Nato nell'incursione ucraina "sono errate perché non c'è un coinvolgimento diretto", spiega Biloslavo, "ma è vero che con le informazioni dei satelliti della Nato e dell'Intelligence il generale Oleksandr Syrsky, magistrale generale che ha organizzato l'incredibile incursione in territorio russo, è stato tenuto su". Detto questo, l'offensiva ucraina a Kursk non deve farci perdere il vero focus del conflitto, che è il Donbass dove i russi "continuano ad avanzare" su varie direttrici.

Il giornalista sottolinea inoltre un aspetto di cui poco si è parlato: "Io sapevo che c'erano trattative riservate e segrete tra russi e ucraini con il solito Qatar, che media in tutte le guerre - rivela Biloslavo - ma sono saltate" per l'attacco in territorio russo.