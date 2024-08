Boldi, Toninelli insulta Meloni: "Vittimismo". Il commento è un boomerang

18 agosto 2024 a

L’affaire Massimo Boldi ha acceso le cronache di Ferragosto. Il premier Giorgia Meloni ha fatto gli auguri sui social. L'attore, in risposta, l'ha ringraziata pubblicamente per il suo operato. In poche ore le parole digitate dal comico hanno scatenato gli haters di sinistra, che si sono abbandonati a raffiche di insulti. L’indomani è arrivata la replica della leader di Fratelli d'Italia, che in maniera secca ha gelato gli autori delle sterili polemiche: “È triste vedere come nel mondo degli odiatori di professione persino un semplice commento di auguri possa scatenare insulti di massa. Esprimo la mia solidarietà a Boldi e gli mando un grande abbraccio”. La vicenda è finita nel mirino di Danilo Toninelli.

Boldi e gli insulti per i complimenti a Meloni: "È la comicità di oggi"

"Non perdi occasione di fare la vittima. Sei la numero uno del vittimismo", ha scritto l'ex pentastellato rivolgendosi al presidente del Consiglio. Un commento, il suo, che si è però rivelato un vero e proprio boomerang. Gli utenti l'hanno travolto con critiche e affermazioni al veleno nel giro di pochi minuti. "Del resto come stupirsi, sei una politica di professione e i meccanismi di propaganda sono il tuo pane quotidiano…", ha aggiunto Toninelli non soddisfatto delle prime frasi. L'ex ministro dei Traporti ed ex esponente di peso dei 5 stelle è diventato il bersaglio di molti. "Vivono per insultare e criticare tutto e tutti, fa parte della loro cultura", ha scritto un follower tirando in ballo tutta la sinistra.