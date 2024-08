Gerardina Trovato, la richiesta di aiuto sui social: "Non mi abbandonate"

17 agosto 2024 a

a

a

«Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza», ha detto nel video che ha postato su Instagram, il cui canale è tornato attivo due settimane fa e utilizzato per promuovere le sue date live di questa estate nella provincia siciliana. Una richiesta di aiuto della cantautrice Gerardina Trovato che ha vissuto una popolarità enorme e anche un tracollo fisico e mentale.

FORZA #GerardinaTrovato stiamo tutti con te…tu ci hai fatto sognare e ci devi ancora far sognare ❤️ pic.twitter.com/u4ztZzuECm — SOCIAL Patico ☮️ (@NathanDarioDLM) August 16, 2024

Negli anni ’90, l’artista trovò il successo con canzoni come «Ma non ho più la mia città» che a Sanremo 1993 arrivò seconda, tra i Giovani, alle spalle della sola Laura Pausini, «Non è un film» che si qualificò quarta tra i Big l’anno successivo, al ritorno nel 2000 con «Gechi e vampiri» che le diede una nuova spinta e alla partecipazione al reality show Music Farm. Da quel momento un lungo periodo di buio in cui la cantautrice catanese ha sofferto anche di nevrosi ossessiva depressiva. Oggi l’appello di molti sui social: «Aiutiamo questa grande artista».