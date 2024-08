Bob Sinclar furioso: "Gente ferma con il cellulare in mano". Che cosa è successo

Gabriele Imperiale 17 agosto 2024 a

a

a

Bob Sinclar è furente con i suoi fan. Dj e producer tra i più famosi e più pagati al mondo, dopo una serata di lavoro, è infatti intervenuto sui suoi social e si è scatenato contro il proprio pubblico sfogandosi come mai prima d’ora. Il motivo? La peggiore serata della sua carriera trascorsa in una discoteca nella popolarissima isola greca di Mykonos. Nessun dissidio sul cachet, nessun problema con la sicurezza del club né tanto meno organizzativo. Quello che non è proprio andato giù a Sinclar è l’atteggiamento del pubblico.

Nel suo video lungo poco meno di un minuto, infatti, il dj francese ha invitato l’oltre milione di follower che lo seguono a smetterla letteralmente di usare i cellulari nei club e, semplicemente, ballare. Sguardo afflitto, visibilmente nervoso, Sinclar non le ha mandate a dire: “Mi sento così depresso, un incubo. È stato la peggior serata della mia intera carriera”. Sinclar descrive per filo e per segno la serata e la sua delusione: “Entri nel locale, posto meraviglioso a Mykonos, ragazze bellissime, pensi che sarà una serata divertente – e invece – la gente sta ferma col cellulare in mano. Magari è colpa mia, non so cosa succede… Non mi sono mai annoiato tanto”. E infine il messaggio ai fan: “Smettetela di usare i cellulari nei club. Ballate!”.

Il video ha ricevuto migliaia di commenti di supporto, con molti utenti che hanno ironizzato sulla “phone generation”, alludendo e giocando con il titolo della sua famosissima hit “Love Generation”. Il giorno dopo poi il dj si è lanciato in un nuovo video-sfogo in cui ha rimarcato il disappunto per le brutte abitudini dei suoi fan: “Finalmente una bella serata – ha detto entusiasta – Al Baoli di Cannes ho avuto la mia vendetta, ho suonato quello che volevo, due ore di house senza compromessi e l'ultima ora tutto disco funk e non c'erano telefonini, la gente ballava e si divertiva”.