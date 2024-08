Meghan Markle, sfuriata nello studio tv: "Fuori controllo". Harry incenerito

16 agosto 2024 a

Una sfuriata inattesa doipo l'intervista con il network americano Cbs. Strascichi polemici per l’ultimo caso che coinvolti i duchi di Sussex, in particolare Meghan Markle. L’intervista rilasciata nello scorso 4 agosto, compleanno dell'ex attrice, con principe Harry e la moglie non è andata come previsto. A far infuriare Meghan le domande di Jane Pauley, nel programma Sunday Morning, che è tornata sulle denunce di bullismo subito sui social media. "Se il fatto di raccontare ciò che ho superato salverà qualcun ne sarà valsa la pena”, ha detto Meghan che tuttavia non ha gradito la digressione, che poteva essere vista come un nuovo attacco alla Royal Family.

L’esperta reale Angela Levin ha rivelato al podcast “Dan Wootton Outspoken” che la duchessa avrebbe reagito con “fastidio” alle domande sui “pensieri suicidi” avuti in passato e “Dopo la fine dell’intervista [Meghan] avrebbe gridato contro i produttori, molto, molto irritata da ciò che le era stato chiesto. Non si deve fare questo con Meghan, perché lei vuole avere il controllo", ha spiegato la royal watcher.

Nel corso dell'intervista molti hanno notato una sorta di tensione tra i due coniugi. "Era evidente che" Markle "non riusciva a contenere la sua rabbia, la sua furia”, non solo per le domande sul bullismo ma anche l’atteggiamento del marito: "Non tollerava che Harry parlasse. Lo guardava con occhi così severi e un’espressione terribile sul volto, perché non voleva che parlasse, credo", ha detto ancora Levin.