Cerno è una furia con Morani: "Soumahoro indagato solo perché nero? E io perché son fro*io?"

Scontro acceso tra Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, ed Alessia Morani, esponente del Partito democratico. Il motivo del contendere durante la puntata del 7 agosto de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, è il tema legato alla giustizia, con la candidata alle ultime elezioni Europee che tira in ballo Toti, ex governatore della Liguria, e Aboubakar Soumahoro: “Da parte di alcuni giornali stiamo assistendo alla santificazione di Giovanni Toti, di questo si tratta, ma abbiamo visto il martirio di Soumahoro, mai stato neanche indagato, solo perché nero. Siccome Toti viene difeso il povero Soumahoro è stato massacrato, senza essere sfiorato da un’indagine”.

Il ragionamento della piddina scatena la risposta di Cerno, che non crede ai suoi occhi nell’assistere ad un discorso di questo tipo e sbotta: “Se era bianco la moglie e la suocera facevano il business con i migranti. Tutto questo perché era nero? E io perché son fro*io? Ma che cosa vuol dire che era nero, è stato contestato perché faceva il simbolo dei migranti e la sua famiglia è indagata con delle accuse sui migranti. Poteva essere giallo, verde, blu, rosso… Non posso pensare che tu la pensi così. Non puoi dire questa cosa dell’essere nero”.