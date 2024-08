Olimpiadi, la gaffe di Andrea Lucchetta sui giapponesi: cosa gli scappa in telecronaca

06 agosto 2024 a

a

a

Ha uno stile eccentrico che non piace a tutti, Andrea Lucchetta, campione della pallavolo italiana e da tempo voce tecnica delle telecronache Rai. Ma la battuta scappata al commentatore nel corso dei quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Parigi tra Italia e Giappone si è dimostrata una vera e propria gaffe. I giapponesi sulla propria panchina avevano una foto, il ritratto del loro ex compagno, Naonobu Fujiiun, morto di tumore allo stomaco nel 2023 a soli 31 anni. Le telecamere delle Olimpiadi hanno ripreso l’immagine un paio di volte, e durante la diretta a Lucchetta, evidentemente all'oscuro della vicenda di cui tra l'altro non si era parlato in telecronaca, ha riso e commentato: "Ma cosa è, un santino?”.

Complimenti alla sensibilità, al tatto e all'intuito di Andrea Lucchetta.



Altro che Di Francisca... pic.twitter.com/w2iyhv2y9T — Massimo Falcioni (@falcions85) August 5, 2024

La battuta ha scatenato feroci commenti sui social. Come detto, lo stile di "Lucky" Lucchetta non piace e a tutti e le critiche non mancano anche durante le telecronache "normali", figuriamoci quelle con uno scivolone di questo tipo. Ma non mancano i commenti in suo supporto. Dopo una pausa l'ex pallavolista, che nel frattempo si era documentato, si è corretto e ha spiegato la storia dietro alla foto in panchina.