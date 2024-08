Olimpiadi, stanze bollenti e Ceccon dorme sul prato: il video che certifica il disastro di Macron

04 agosto 2024 a

Un'immagine che da sola illustra il flop delle Olimpiadi di Parigi. Altro che grandeur e sostenibilità, gli atleti nei Giochi di Macron devono dormire per strada. Sta facendo il giro del mondo il video pubblicato come storia su Instagram da un canottiere saudita. Mostra il nuotatore azzurro Thomas Ceccon che dorme sul prato del Villaggio Olimpico, accanto a una panchina, disteso su un asciugamano. Poco distanti le scarpe e lo zainetto dell'atleta italiano. Il "collega" arabo di Ceccon, Husein Alireza, ha postato le immagini su Instagram con il commento: riposa oggi, vinci domani.

Come noto, nelle stanze del villaggio olimpico fa molto caldo dal momento che, per scelta ambientalista, le camere non sono dotate di aria condizionata. E così l’oro olimpico dei 100 dorso Ceccon ha ripiegato per un riposo all'aria aperta. Ieri a lamentarsi della mancanza di aria condizionata negli alloggi degli atleti erano stati i suoi compagni di squadra Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella. Le proteste per il cibo e le file alla mensa degli atleti, il disastro dell'acqua della Senna, i letti di cartone, la bufera per la cerimonia di inaugurazioni e il caso della pugile algerina Imane Khelif, e ora gli atleti costretti a dormire sui prati. Le Olimpiadi francesi sono già entrate, a modo loro, nella storia.